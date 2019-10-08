У МОЗ розповіли, скільки українців потребують трансплантації

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, скільки українців потребують трансплантації. Про це вона сказала під час круглого столу з питань трансплантації, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, під час круглого столу йшлося про те, що щорічно в Україні потребують трансплантації органів за життєвими показаннями до 5 тисяч осіб.

"Якщо ми подивимось по потребам, які в нас на сьогодні є - це є трансплантація кісткового мозку максимально, найбільша кількість - є нирки. Також це є ще і печінка, і серце, і легені, і також нирка-печінка та легені. Якщо ми говоримо про розрахункову потребу, то на сьогодні в кількості... в березні було проведено (трансплантацію, - ред.) нирки - це порядку 3 тисяч, а печінка - більше тисячі та ще окремі певні види. Власне, не доходить до тих 5 тисяч, які ви озвучили", - заявила Скалецька.

"Так, щорічно трансплантації в Україні потребує до 5 тисяч осіб. Це є приблизні розрахунки по різних видах трансплантації. Ну 4 900 приблизно. Коли ми будемо мати реєстр, ми будемо мати кращий облік. Тоді будемо бачити реальну потребу", - повідомила глава МОЗ, відповідаючи на уточнююче запитання РБК-Україна.

За її словами, у 2018 році в державному бюджеті на трансплантацію було закладено 600 мільйонів гривень.

"У 2019 році в нас уже закладено було 689 мільйонів гривень, з них витрачено вже 600. І ще є кошти на ті подані заявки, вже на сьогодні комісії будуть засідати. І ще є заявки, і нам потрібно ще виділити кошти", - додала глава МОЗ.

Нагадаємо, у березні 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко схвалив законопроект №9461-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2018-го МОЗ почало закупівлі для створення Єдиної державної інформсистеми трансплантації.

У травні 2018 року Верховна рада дозволила трансплантацію органів тільки за згодою донора.