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У МОЗ розповіли, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ розповіли, скільки триватиме пандемія коронавірусу. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що вона буде ще 2-5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю санлікаря для BBC.

За його словами, у цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожного місяця світ може стикатися з новими штамами.

"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування", - заявив він.

Нагадаємо, KSE прогнозує вихід України з "зеленої" зони вже у вересні.

Зазначимо, МОЗ визначив умови введення "жовтої" зони в Україні.

Крім того, в Україні 1 вересня розпочинається новий навчальний рік, є загроза спалаху коронавірусу серед дітей.

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