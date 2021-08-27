У МОЗ розповіли, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу

У МОЗ розповіли, скільки триватиме пандемія коронавірусу. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що вона буде ще 2-5 років.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю санлікаря для BBC.
За його словами, у цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожного місяця світ може стикатися з новими штамами.
"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування", - заявив він.
Нагадаємо, KSE прогнозує вихід України з "зеленої" зони вже у вересні.
Зазначимо, МОЗ визначив умови введення "жовтої" зони в Україні.
Крім того, в Україні 1 вересня розпочинається новий навчальний рік, є загроза спалаху коронавірусу серед дітей.