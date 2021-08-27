У МОЗ розповіли, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу

У МОЗ розповіли, скільки триватиме пандемія коронавірусу. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що вона буде ще 2-5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю санлікаря для BBC .

За його словами, у цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожного місяця світ може стикатися з новими штамами.

"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування", - заявив він.