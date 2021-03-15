У МОЗ розповіли, коли пройде вакцинація вчителів від COVID

Вакцинація в Україні щодо вчителів має закінчитися до початку наступного навчального року. Очікується, що встигнуть прищепити всіх вчителів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зокрема, на запитання, чи встигнуть вакцинувати вчителів до початку наступного навчального року, він відповів ствердно. Але не уточнив, коли саме вона почнеться.

У той же час він нагадав, що колективний імунітет формується при досягненні рівня в 95% вакцинованого населення.

"... нам необхідно створити імунний прошарок, який не дозволить циркулювати вірусу з такою інтенсивністю, яка може призводити до виникнення спалахів і значних госпіталізацій. Цього нам вдасться досягти вже за наявності 60% імунітету у населення нашої країни", - додав Ляшко.