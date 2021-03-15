RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МОЗ розповіли, коли пройде вакцинація вчителів від COVID

Автор: РБК-Україна

Вакцинація в Україні щодо вчителів має закінчитися до початку наступного навчального року. Очікується, що встигнуть прищепити всіх вчителів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зокрема, на запитання, чи встигнуть вакцинувати вчителів до початку наступного навчального року, він відповів ствердно. Але не уточнив, коли саме вона почнеться.

У той же час він нагадав, що колективний імунітет формується при досягненні рівня в 95% вакцинованого населення.

"... нам необхідно створити імунний прошарок, який не дозволить циркулювати вірусу з такою інтенсивністю, яка може призводити до виникнення спалахів і значних госпіталізацій. Цього нам вдасться досягти вже за наявності 60% імунітету у населення нашої країни", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, скільки доз Covishield утилізували з початку вакцинації. За його словами, на сьогодні ця цифра сягає майже 200 доз.

Сьогодні стало відомо, що він захворів на COVID, незважаючи на те, що раніше отримав щеплення. Зокрема, підтвердився ПЛР-тест. Сам головний санітарний лікар каже, що захворів, оскільки імунітет ще не встиг сформуватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціяCOVID-19Віктор Ляшко
Читайте також
У штабі ООС назвали кількість вакцинованих від COVID-19 військових
Прогноз погоди