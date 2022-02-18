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У МОЗ розповіли, чи можна стати донором крові після COVID-вакцинації

Автор: Кароліна Гайдук

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що вакцинація не впливає на можливість стати донором крові. Однак донацію можна зробити тільки через 3 доби після щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

За словами голови МОЗ, якщо людина віком від 18 років і вагою від 50 кг, пройшла відповідне медичне обстеження, то вона може стати донором крові і врятувати життя. Ляшко також зазначив, що COVID-вакцинація не є протипоказанням для здавання крові.

"Якщо ви отримали щеплення проти COVID-19, слід почекати щонайменше 3 доби, і після цього можна робити донацію крові", - пояснив він.

За словами Ляшка донорами не можуть бути люди з:

  • активними або минулими серйозними серцево-судинними хворобами,
  • захворюваннями центральної нервової системи,
  • хворобами сечостатевої системи, гематологічними, імунологічними, шлунково-кишковими та онкологічними захворюваннями,
  • люди, які мають патологічну схильність до кровотеч,
  • люди хворі на гепатити В і С та з ВІЛ-інфекцією.

Він підкреслив, що після інших інфекційних хвороб потенційні донори усуваються не менше ніж на два тижні після дати повного клінічного одужання. Однак для деяких інфекцій застосовуються і інші періоди тимчасового відсторонення, які можуть тривати і більше 2 років.

Відзначимо, що в Америці пацієнтка вилікувалася від ВІЛ. Вона стала першою в світі жінкою, яка поборола цю хворобу.

Нагадавши, у США вперше схвалили вакцинацію для профілактики ВІЛ-інфекції.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВіктор Ляшко