У МОЗ розповіли про заходи щодо боротьби з коронавірусом

Україна має намір закупити тест-системи, що у разі появи коронавіруса в країні дозволить виявити його у 120 осіб. Про це на брифінгу заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всього планується закупити чотири медичних комплекти, кожен з них планується на 100 досліджень.

"На одну пробу ми маємо використовувати три дослідження. Тобто в цілому це буде досить для того, щоб проскрінінгувати 30 осіб на одну тест-систему. А всього - 120 осіб. Це максимальна кількість, на яку ми поки закуповуємо ці нові тест-системи", - заявив Кузін.

Він також додав, що на випадок появи коронавірусу в країні забезпечені киснем понад 750 відділень інтенсивної терапії.

"У більшості пацієнтів з ускладненим перебігом є прояви у вигляді пневмонії, а основний метод лікування - оксигенотерапія", - зазначив член експертної групи оперативного штабу МОЗ Сергій Добров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація закриває пункти пропуску на кордоні з Китаєм в Хабаровському краї та Єврейській автономній області через ризики проникнення коронавірусу.

Раніше також у США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу.