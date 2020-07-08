У МОЗ розповіли, кому безкоштовно роблять тести на COVID-19

Усі українці з ознаками коронавірусної хвороби мають право на безкоштовний тест
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому безкоштовно роблять тест на коронавірус. За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні відомство прийняло відповідні алгоритми.
Про це він сказав у ході брифінгу.
"Тестуються всі люди, у яких є ознаки коронавірусної хвороби. Вони всі тестуються безкоштовно. Наступне - тестуються безкоштовно особи, що знаходилися у контакті з хворою людиною, якій підтвердили діагноз коронавірусної хвороби, всі близькі і всі, хто знаходиться в контакті, теж тестуються безкоштовно", - підкреслив урядовець.
Крім того, безкоштовно тестують:
Нагадаємо, на сьогодні в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей; у порівнянні з попереднім днем в список повернулася Львівська область.
Як писало РБК-Україна, уряд німецької федеративної землі Баварія запропонує своїм жителям пройти тест на коронавірус і готовий покрити всі витрати, якщо цього не зможе зробити страхова компанія.