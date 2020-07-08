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У МОЗ розповіли, кому безкоштовно роблять тести на COVID-19

Середа 08 липня 2020 оновлено 12:03
У МОЗ розповіли, кому безкоштовно роблять тести на COVID-19
Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Юлия Струк

Усі українці з ознаками коронавірусної хвороби мають право на безкоштовний тест

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому безкоштовно роблять тест на коронавірус. За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні відомство прийняло відповідні алгоритми.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Тестуються всі люди, у яких є ознаки коронавірусної хвороби. Вони всі тестуються безкоштовно. Наступне - тестуються безкоштовно особи, що знаходилися у контакті з хворою людиною, якій підтвердили діагноз коронавірусної хвороби, всі близькі і всі, хто знаходиться в контакті, теж тестуються безкоштовно", - підкреслив урядовець.

Крім того, безкоштовно тестують:

  • тих, хто потребує планової госпіталізації для проведення операцій, або з інших причин, які визначені правилами МОЗ
  • медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19, вони тестуються раз на 14 днів,
  • працівників Нацполіції і Нацгвардії по визначеному переліку, які безпосередньо контактують з великою кількістю людей, вони тестуються один раз на 30 днів.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей; у порівнянні з попереднім днем в список повернулася Львівська область.

Як писало РБК-Україна, уряд німецької федеративної землі Баварія запропонує своїм жителям пройти тест на коронавірус і готовий покрити всі витрати, якщо цього не зможе зробити страхова компанія.

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Новини України Максим СтепановМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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