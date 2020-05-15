У МОЗ розповіли, за яких умов почнеться масове тестування на коронавірус

В Україні масове тестування на коронавірус буде розпочато після того, як Міністерство охорони здоров'я чітко пропише алгоритми такого тестування. Також глава МОЗ Максим Степанов повинен підписати відповідний наказ.

Як передає РБК-Україна, про це 15 травня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

За словами Ляшка, також міністерством повинні бути чітко прописані алгоритми використання результатів тестування.

"Це тестування - так званий імуно-ферментний аналіз, який стане доступний в двох випадках. Перше - сьогодні міністр охорони здоров'я підпише наказ, в якому будуть чітко прописані алгоритми тестування та використання результатів тестування в залежності від рівня виявлених тіл і імуноглобулінів в крові та біологічному матеріалі, який буде досліджуватися", - сказав Ляшко.

Також, за словами санітарного лікаря, цей процес буде залежати від наявності даних тестів в Україні.

"Ми говоримо про масовість цього тестування в конкретному розумінні слова "масовість" - воно буде доступніше, ніж тестування методом ПЛР, оскільки здатність лабораторій нашої держави проводити таке тестування - близько мільйона тестів на добу. Головне - щоб вони були присутні і використовувалися для проведення цього тестування. У той же час для діагностичної мети буде використовуватися тестування у випадку, якщо буде характерна клінічна картина і тест буде позитивним за двома імуноглобулінів", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, 7 травня Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила законопроект №3380, яким передбачено масове тестування на коронавірус. Тестування стає обов'язковим для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими.

У п'ятницю, 15 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 587-IX "ПРО внесення змін у деякі закони України з метою підвищення потенціалу системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавирусной хвороби". Законом вводиться посилене тестування на коронавірус.