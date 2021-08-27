ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МОЗ розказали, в яких випадках дозволена COVID-вакцинація дітей від 12 років

Новость на русском →
П'ятниця 27 серпня 2021 15:50
У МОЗ розказали, в яких випадках дозволена COVID-вакцинація дітей від 12 років Фото: у МОЗ розказали про вакцинацію дітей від 12 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні дозволена вакцинація від коронавірусу дітей віком від 12 років. Щепити можна виключно препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Наразі вакцинація дітей віком 12-17 років дозволена, якщо дитина:

  • має високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень від COVID-19 через супутні хвороби, зокрема онкопатології, та не має протипоказань до вакцинації
  • переїжджає жити до країни, де для перетину кордону необхідний документ про вакцинацію
  • виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний документ про вакцинацію
  • є учасником міжнародних заходів в країні, де для перетину кордону або для участі необхідний документ про вакцинацію
  • приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу Comirnaty/Pfizer

Раніше повідомлялося, що в Україні є загроза спалаху коронавірусу серед дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Вакцина від коронавірусу
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес