Посилення контролю карантину: як в Кабміні будуть стримувати спалах коронавірусу

Держпродпотребслужба і Нацполіція посилять контроль за тим, як ринки, торгово-розважальні центри, магазини, перукарні, спортзали і готелі дотримуються протиепідемічних заходів. Так влада намагатиметься стримувати спалах коронавірусу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Відкладений ефект: чи посилять в Україні карантин через спалах коронавірусу".

Результати їх перевірок дозволять владі планувати подальшу реакцію на поширення коронавірусної хвороби, пояснив виданню головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз ми в першу чергу акцентували увагу на тому, щоб суб'єкти господарювання створили умови для дотримання людьми протиепідемічних заходів. Адже, якщо не буде контролю на вході в супермаркет за кількістю відвідувачів, що одночасно знаходяться всередині, і наявністю у них масок, люди будуть приходити і формувати скупчення", - пояснив Ляшко.

Крім того, Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Держпраці проводити ретельний контроль на виробництвах з більш ніж 250 співробітниками.

Також у містах повинні запустити більше поїздів метро і змінити графік руху громадського транспорту за їх маршрутами, щоб уникнути скупчення пасажирів.

"Коли ми обговорювали послаблення протиепідемічних заходів, і перевізники, і мери міст стверджували, що вони випустять максимальну кількість рухомого складу на маршрути. Насправді, цього не сталося", - сказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в Україні вже другий день поспіль фіксують антирекорд по COVID-19.

Також повідомлялося, що коронавірусом в Україні можливо хворіють 132 тисячі осіб.