У МОЗ розповіли, чи будуть вакцинувати від COVID вагітних і годуючих матерів

Міністерство охорони здоров'я схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики з питань COVID-вакцинації в Україні. Згідно з ним, прищеплювати від коронавірусу вагітних не рекомендується.

Згідно з рекомендаціями, вакцинацію вагітних буде відстрочено до завершення вагітності. При цьому, якщо вагітність настала після введення першої дози препарату, то другу дозу введуть тільки після завершення вагітності.

"Вакцинація вагітних медичних працівників, віднесених до пріоритетної групи з проведення щеплень проти COVID-19, може бути проведена, враховуючи співвідношення "ризик - користь", а саме переважання користі від вакцинації і високим ризиком інфікування і важкого перебігу COVID-19 у вагітних", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що проведення тесту на вагітність перед вакцинацією не рекомендується.

Крім того, матері-годувальниці можуть бути вакциновані без застережень.

"Вважати дані рекомендації як тимчасові й такі, які можуть бути змінені у разі надходження оновлених даних і, якщо вони не суперечать чинній інструкції до вакцини", - йдеться в повідомленні.