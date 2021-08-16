У МОЗ розповіли, чи будуть скорочувати інтервали між дозами COVID-вакцин

За його словами, Україна використовує вакцини згідно з інструкціями, які офіційно подаються виробником вакцини під час реєстрації.

Pfizer та Мoderna

У цих вакцин фіксовані терміни:

21 день для вакцини Pfizer,

28 днів для Мoderna.

"Ці терміни не будуть переглядатися, тому ми їх не плануємо скорочувати і зараз немає доказових даних для того, щоб рекомендувтаи скорочення", - зазначив Кузін.

CoronaVac

В інструкції, яка подавалася на реєстрацію і яка використовується у всьому світі, вказувалося, що цю вакцину можна вводити з інтервалом від 14 до 28 днів.

Зазначимо, що нещодавно Міністерство охорони здоров’я рекомендувало скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovaс.

AstraZeneca

У МОЗ говорять, що щодо цієї вакцини ситуація не така однозначна. Є доволі різні дослідження, які демонструють різну ефективність при різних схемах.

"Ми звернулися до НТГЕІ (Національної технічної групи експертів з імунізації) з метою перегляду інтервалу між дозами AstraZeneca в бік скорочення цього інтервалу. Скоріш за все, або в середині, або наприкінці серпня ми отримаємо вже відповідь від НТГЕІ: чи буде рекомендовано це скорочення чи ні", - зазначив Кузін.