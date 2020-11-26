У МОЗ розповіли про алгоритм дій при COVID-19, якщо немає декларації

Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про алгоритм дій при COVID-19, якщо немає декларації з лікарем. Близько 26% українців досі не обрали лікаря первинки та не уклали з ним декларацію.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 5 лютого 2002 року №65, пацієнт з симптомами гострої респіраторної хвороби або підозрою на неї, який не підписав декларацію з лікарем, має право на безоплатну меддопомогу на первинному рівні.

"Також відбір зразків та лікування пацієнтів під час самостійного звернення пацієнта здійснюється незалежно від наявності декларації. Цей порядок надання первинної допомоги діятиме винятково на період пандемії COVID-19 та карантину. Він передбачає лише перше звернення та обмежений перелік безоплатних послуг для пацієнта", - зазначають у НСЗУ.

Вказано, що пацієнт має право на вільний вибір лікаря. У разі відмови від укладення декларації у центрі первинної медичної допомоги, до якого пацієнт звернувся з симптомами COVID-19, він все одно має отримати консультацію.

"Черговий лікар ПМД здійснює огляд пацієнта, призначає лікування та надає рекомендації відповідно до галузевих стандартів. При необхідності дасть направлення на ПЛР-тестування. Для цього лікарю ПМД потрібно знайти пацієнта в електронній системі охорони здоров’я, якщо він до цього був зареєстрований", - вказано у повідомленні.

Якщо пацієнт не зареєстрований у цій системі, то лікарю необхідно його зареєструвати незалежно від рішення пацієнта щодо укладення декларації. Пацієнт отримує інформацію, що для подальшого користування повним безоплатним пакетом послуг на первинці він має укласти декларацію з лікарем.

До безоплатного пакету послуг на первинній ланці входить чіткий перелік:

консультації лікаря з метою профілактики та контролю основних захворювань

базові дослідження та аналізи

вакцинація дітей та дорослих згідно з календарем щеплень

лікар ПМД виписує електронні рецепти на "Доступні ліки", а також електронні направлення до вузьких спеціалістів, на проведення досліджень чи лікування.

Нагадаємо, в Україні з 26 листопада ввели новий метод виклику мобільної бригади для хворих COVID-19. Тепер громадяни через контакт-центр самостійно можуть замовити бригаду для проведення тестування.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу підтвердили 15 331 новий випадок коронавіруса.