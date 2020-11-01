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У МОЗ закликають не приймати антибіотики без призначення лікаря

Автор: Максим Зайченко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликає не приймати антибіотики без призначення лікаря. За його словами, під час пандемії коронавірусу вживання антибіотиків зросло в рази.

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Про це Ляшко написав у Facebook.

Він зазначив, що це дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів.

"Не приймайте антибіотики без призначення лікаря! Не призначати антибіотики з профілактичною метою. Споживання антибіотиків під час боротьби з COVID-19 зросла в рази. Впевнений, що це дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому одужали 2513 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект уряду про посилення відповідальності за відсутність маски.

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