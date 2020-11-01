У МОЗ закликають не приймати антибіотики без призначення лікаря

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликає не приймати антибіотики без призначення лікаря. За його словами, під час пандемії коронавірусу вживання антибіотиків зросло в рази.

Про це Ляшко написав у Facebook.

Він зазначив, що це дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів.

"Не приймайте антибіотики без призначення лікаря! Не призначати антибіотики з профілактичною метою. Споживання антибіотиків під час боротьби з COVID-19 зросла в рази. Впевнений, що це дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому одужали 2513 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект уряду про посилення відповідальності за відсутність маски.