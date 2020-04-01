У МОЗ представили вікову статистику серед хворих коронавірусом

Більшість з 669 хворих коронавірусом в Україні у віці від 50 до 59 років. Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за гендерним показником трохи більше жінок заразилися коронавірусною інфекцією, ніж чоловіків.

"Найбільша кількість випадків зафіксована у віковій групі від 50 до 59 років. Якщо великий діапазон - це люди у віці від 30 до 69 років. Щодо жінок і чоловіків, статистика залишається стабільною. Жінки - 52%, чоловіки - 48%", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавіруса. Всього в країні виявлено 669 випадків COVID-19. Найбільша кількість інфікованих в Києві - 134. Коронавірус був виявлений у 23 областях і столиці.

Також повідомлялося, що препаратами від коронавіруса будуть забезпечені всі, хто цього потребує. Всі дози препаратів, клінічні показники в найближчому часі будуть в наказі Моз.