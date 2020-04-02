У МОЗ представили статистику по 20 померлим від коронавірусу в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

85% жертв коронавірусу в Україні були старше 50 років

В Україні 17 з 20 померлих від коронавірусу COVID-19 були старше 50 років. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я України.

Згідно зі статистикою ЦОЗ, жертвами COVID-19 стали 15 жінок і 5 чоловіків:

Серед чоловіків:

40-49 років - 1 особа;

60-69 років - 1 особа;

80-89 років - 1 особа;

50-59 років - 2 людини.

Серед жінок:

50-59 років - 6 осіб;

60-69 років - 5 осіб;

70-79 років - 2 людини;

30-39 років - 2 людини.

Троє з померлих протягом 14 днів до появи клінічних симптомів їздили за кордон.

"Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а з моменту госпіталізації до смерті - 4 дні. Всі 20 пацієнтів були госпіталізовані. З них 60% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії і знаходилися на штучній вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації", - повідомили в ЦОЗ.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.

Зазначимо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.