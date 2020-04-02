У МОЗ представили статистику по 20 померлим від коронавірусу в Україні

85% жертв коронавірусу в Україні були старше 50 років
В Україні 17 з 20 померлих від коронавірусу COVID-19 були старше 50 років. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я України.
Згідно зі статистикою ЦОЗ, жертвами COVID-19 стали 15 жінок і 5 чоловіків:
Серед чоловіків:
Серед жінок:
Троє з померлих протягом 14 днів до появи клінічних симптомів їздили за кордон.
"Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а з моменту госпіталізації до смерті - 4 дні. Всі 20 пацієнтів були госпіталізовані. З них 60% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії і знаходилися на штучній вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації", - повідомили в ЦОЗ.
Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.
Зазначимо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.