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У МОЗ представили статистику по 20 померлим від коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 16:07
У МОЗ представили статистику по 20 померлим від коронавірусу в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

85% жертв коронавірусу в Україні були старше 50 років

В Україні 17 з 20 померлих від коронавірусу COVID-19 були старше 50 років. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я України.

Згідно зі статистикою ЦОЗ, жертвами COVID-19 стали 15 жінок і 5 чоловіків:

Серед чоловіків:

  • 40-49 років - 1 особа;
  • 60-69 років - 1 особа;
  • 80-89 років - 1 особа;
  • 50-59 років - 2 людини.

Серед жінок:

  • 50-59 років - 6 осіб;
  • 60-69 років - 5 осіб;
  • 70-79 років - 2 людини;
  • 30-39 років - 2 людини.

Троє з померлих протягом 14 днів до появи клінічних симптомів їздили за кордон.

"Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а з моменту госпіталізації до смерті - 4 дні. Всі 20 пацієнтів були госпіталізовані. З них 60% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії і знаходилися на штучній вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації", - повідомили в ЦОЗ.

У МОЗ представили статистику по 20 померлим від коронавірусу в Україні

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.

Зазначимо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

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