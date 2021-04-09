У МОЗ пояснили, чи можна використовувати антибіотики при легкій формі COVID

Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19. Пацієнтам, у яких легка форма коронавірусу, заборонено використовувати антибіотики.
Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.
За її словами, антибіотики можна застосовувати лише пацієнтам у середній або тяжкій формі захворювання при наявності обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції.
"Пацієнтам з підозрюваним або підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", - зазначила Садов'як.
Нагадаємо, в Україні за вчора підтвердили понад 19 тисяч нових COVID випадків. При цьому госпіталізували майже 5 тисяч осіб, летальних випадків - 419.
При цьому повідомлялося, що Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.
Також РБК-Україна писало, що "постковідний синдром" може тривати 12 і більше тижнів від початку захворювання. Симптоми можуть проявлятися з боку дихальної, серцево-судинної і нервової систем організму людини.