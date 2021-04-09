RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МОЗ пояснили, чи можна використовувати антибіотики при легкій формі COVID

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19. Пацієнтам, у яких легка форма коронавірусу, заборонено використовувати антибіотики.

Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

За її словами, антибіотики можна застосовувати лише пацієнтам у середній або тяжкій формі захворювання при наявності обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції.

"Пацієнтам з підозрюваним або підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", - зазначила Садов'як.

Нагадаємо, в Україні за вчора підтвердили понад 19 тисяч нових COVID випадків. При цьому госпіталізували майже 5 тисяч осіб, летальних випадків - 419.

При цьому повідомлялося, що Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.

Також РБК-Україна писало, що "постковідний синдром" може тривати 12 і більше тижнів від початку захворювання. Симптоми можуть проявлятися з боку дихальної, серцево-судинної і нервової систем організму людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України антибиотикCOVID-19Коронавірус
Читайте також
В Україні другий день поспіль більше 19 тисяч нових COVID-випадків
Кияни легковажно ставляться до коронавірусу, - Кличко
Прогноз погоди