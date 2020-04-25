У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу у областях

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували графік швидкості поширення коронавірусу в областях України, які є лідерами за захворюваністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус у цифрах".

Так, за даними відомства, перший випадок зараження коронавірусом було підтверджено 3 березня у Чернівецькій області. Після цього захворювання почало швидко поширюватися у Києві. Зараз Чернівецька область (1308) та Київ (1159) знаходяться на першому місці за кількістю випадків захворювання на COVID-19.

Також серед областей з найбільшим показником захворюваності:

Івано-Франківська (700);

Тернопільська (565);

Київська (519);

Рівненська (483);

Вінницька (377);

Житомирська (337);

Львівська (317);

Кіровоградська (306).

"Сьогодні хворі є в усіх регіонах України, а сумарна кількість людей з COVID-19 становить 8125 осіб. Це число продовжує стрімко зростати здебільшого через ігнорування правил карантину", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області через спалах коронавірусу на карантин закрили три населені пункти. Карантин вводиться у місті Олешки, а також селах Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району.

Також РБК-Україна писало, що на Кабмін створив міжвідомчу робочу групу з проведення комплексного аналізу можливості ефективного реагування для протидії коронавірусу.