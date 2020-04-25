У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу у областях

Чернівецька область та Київ лідери за випадками коронавірусу
У Міністерстві охорони здоров'я опублікували графік швидкості поширення коронавірусу в областях України, які є лідерами за захворюваністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус у цифрах".
Так, за даними відомства, перший випадок зараження коронавірусом було підтверджено 3 березня у Чернівецькій області. Після цього захворювання почало швидко поширюватися у Києві. Зараз Чернівецька область (1308) та Київ (1159) знаходяться на першому місці за кількістю випадків захворювання на COVID-19.
Також серед областей з найбільшим показником захворюваності:
"Сьогодні хворі є в усіх регіонах України, а сумарна кількість людей з COVID-19 становить 8125 осіб. Це число продовжує стрімко зростати здебільшого через ігнорування правил карантину", - додали у відомстві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області через спалах коронавірусу на карантин закрили три населені пункти. Карантин вводиться у місті Олешки, а також селах Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району.
Також РБК-Україна писало, що на Кабмін створив міжвідомчу робочу групу з проведення комплексного аналізу можливості ефективного реагування для протидії коронавірусу.