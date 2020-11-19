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У МОЗ поки не знають, чи вакцинуватимуть тих, хто перехворів на COVID-19

Київ, Четвер 19 листопада 2020 22:20
У МОЗ поки не знають, чи вакцинуватимуть тих, хто перехворів на COVID-19
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Міністерстві охорони здоров'я України поки не вирішили, чи будуть вакцинувати тих, хто вже перехворів на коронавірус. Це питання зараз обговорюють на рівні провідних вчених.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, поки не відомо, як довго в людини тримається імунітет до COVID-19.

"Ми не знаємо, чи будемо вакцинувати перехворілих. Це питання обговорюється на рівні всіх провідних науковців. Ми не знаємо, як довго триває імунітет у тих, що перехворіли, та скільки триматиметься імунітет після щеплення, бо третя клінічна стадія випробування вакцин триває", - заявив він.

Нагадаємо, у МОЗ назвали розмір першої партії вакцини від COVID-19, яку Україна безкоштовно отримає в рамках глобального механізму COVAX.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав три категорії українців, які першими отримають змогу вакцинуватися від коронавірусу.

Додамо, МОЗ веде переговори з шістьма компаніями щодо постачання вакцини від коронавірусу в Україну, серед них - дві китайські.

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Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавірус

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