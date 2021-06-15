В МОЗ планують вийти на 220 тисяч COVІD-щеплень на добу до Дня незалежності

Зокрема до кінця червня планують вийти на 30 вакцинованих на 100 тисяч населення в кожній області.

"Щоб виконати 10 мільйонів доз до кінця літа, мені потрібно вивести медичну систему на 111 тисяч щеплень на добу. У зв'язку з тим, що маємо запізнення щеплень на початку червня ми поставили орієнтир в 160 тисяч на добу. До кінця червня плануємо вийти на 30 вакцинованих на 100 тисяч населення в кожній області", - сказав Ляшко.

Таким чином, в середині липня Україна може вийти на 420 на 100 тисяч доз вакцин на добу, а до Дня Незалежності - це має бути 600.

"В абсолютних цифрах це близько 220 тисяч щеплень на добу", - додав міністр.

Ляшко зауважив, що це буде організовано, якщо не буде збою поставок.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що зараз не прогнозується такого сплеску коронавірусу, який був навесні 2020 року. Тоді, за його словами, медична система не справлялась.

Також Ляшко заявив, що зараз є близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І тільки чотири з них викликають у МОЗ занепокоєння.