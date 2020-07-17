У МОЗ планують до вересня вдвічі збільшити потужності для тестування на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я нарощує тестування на коронавірусну інфекцію. Сьогодні робиться майже 14 тисяч тестів щодня, до вересня їх кількість має бути збільшена вдвічі.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова МОЗ Максим Степанов.

Він нагадав, що у кінця березня, коли карантин у країні тривав уже кілька тижнів, робилося 200-250 тестів в день.

"Сьогодні ми робимо майже 14 тисяч. Були три лабораторії, зараз - 86. І ми не зупиняємося. Собі і співробітникам я ставлю KPI, щоб на початок вересня ми мали у два рази більші потужності, ніж ті, які є зараз", - заявив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні в Україні було зафіксовано 809 заражень коронавірусом.

За даними Центру громадського здоров'я, за минулу добу дослідили 13 108 тестів методом ПЛР. Всього з початку епідемії провели 854 тисячі ПЛР-тестів та 420,3 тисячі ІФА-зразків.