У МОЗ планують робити 1 млн тестів на COVID-19 місяць

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я України планує робити близько 1 мільйона тестів на коронавірус в місяць. Україна вже почала отримувати тести на антиген.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"Зараз питання з тестами вже практично врегульовані. Зараз ще приєднаються тести на антиген, які вже є в країні. Вони вже є і розподіляються між регіонами. Це також прибере будь-яку проблематику з тестуванням", - заявив Степанов.

За його словами, тести на антигени можна буде зробити у сімейних лікарів, у лікарнях. При цьому результат буде відомий через 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що Україна закупила 66 тисяч тестів на антиген, а до кінця 2020 року планується придбати всього 1,3 мільйона таких тестів.

Крім того, про початок закупівлі тестів на антиген до коронавірусу Степанов заявив 30 листопада.

Додамо, що за словами глави МОЗ, в Україні близько 80% ПЛР-тестів на коронавірус проводять державні лабораторії. Вони роблять це безкоштовно.