У МОЗ очікують більше 10 тисяч випадків COVID-19 вже завтра

В Україні очікують більше 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом вже в п'ятницю. Це випливає з динаміки захворюваності COVID.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ток-шоу "Право на владу".

"Завтра буде більше 10 тисяч хворих за добу, виходячи з тієї динаміки, яка є", - зазначив міністр.

Вранці в четвер МОЗ повідомляв про 9850 нових випадків зараження коронавірусом в Україні, що є черговим антирекордом.

Також Степанов розповів, що введення карантину вихідного дня може статися вже на наступному тижні. Воно передбачає обмеження роботи закладів, повинні залишитися відкритими продуктові магазини і аптеки.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що для закриття лікарняного не обов'язково мати негативний тест на коронавирус. Сімейний лікар може закрити лікарняний, оцінивши загальний стан пацієнта і тривалість захворювання.