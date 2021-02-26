В МОЗ пояснили зростання випадків коронавірусу в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що зростання кількості нових випадків коронавірусу у лютому пов'язане з високим захворюванням на грип. Це призвело до навантажень на медсистему.

Про це Віктор Ляшко заявив під час брифінгу.

"В середині лютого очікували зростання кількості хворих на грип, що в період епідемії коронавірусної хвороби призвело до пікових навантажень на медсистему", - сказав головний санітарний лікар України.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 8 003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.

Також РБК-Україна писало, що в країні почалася масова вакцинація. В Україні доступні 500 тисяч доз вакцини, чергова партія очікується на початку березня.

Крім того, Віктор Ляшко повідомив про 7 несприятливих подій по імунізації в Україні. За минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 людей.

Раніше повідомлялося, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.