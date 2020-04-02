У МОЗ пояснили причини 20 летальних випадків від коронавірусу

Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ляшко зазначив, що 88% померлих мали судинні захворювання та діабет

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили причини двадцяти летальних випадків від коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами замглави МОЗ, 88% померлих мали судинні захворювання та діабет.

"Серед померлих 15 жінок і 5 чоловіків. Усі вони старше 50-ти років. 88% мали судинні захворювання, діабет, захворювання нирок. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусів зросла до 804. За даними ЦГЗ, за станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Так, контрольний PLR тест хворої у Хмельницькому на коронавірус показав негативний результат. Якщо другий тест також буде негативний - це означає, що жінка повністю одужала.

Раніше повідомлялося, що уряд підтримав рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих коронавірусів.