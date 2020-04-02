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В МОЗ пояснили, чому карантин в Україні розпочався до спалаху коронавірусу

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 10:47
В МОЗ пояснили, чому карантин в Україні розпочався до спалаху коронавірусу
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В МОЗ вивчили досвід інших країн у боротьбі з коронавірусом

В МОЗ пояснили, чому карантин в Україні розпочався до спалаху коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в МОЗ вивчили досвід інших країн у боротьбі з коронавірусом та дослідили порівняння динаміки захворювання з ситуацією в Україні.

"У нас є чіткі графіки, де ми відслідковуємо як розвиваються інші країни, і як йде Україна по кількості випадків від сотні по динаміці. Аналізуючи всі інші спалахи коронавірусу в інших країнах, на наш погляд, заходи треба вживати превентивно. Не повинні чекати великих спалахів. Оскільки під час великих спалахів відбувається велика кількість контактів, тоді друга хвиля спалаху вже відбувається через 14 днів. Тому український уряд прийняв рішення і було розпочати карантин до того, як в нас була зафіксовано масові спалаху коронавірусної хвороби", - заявив Ляшко.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко виступив проти карантину і за примусову обсервацію всіх, хто приїхали в Україну. За його словами, в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб.

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