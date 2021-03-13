У МОЗ пояснили, як будуть вакцинувати людей старше 80 років

Українцям похилого віку, яким складно пересуватися, щеплення будуть робити вдома. До людей старше 80 років будуть направляти мобільні бригади.
За його словами, наблизити вакцинацію до місця проживання людини - це стратегія імунопрофілактики МОЗ. Процес вакцинації буде також залежати від самого препарату.
"Зараз ми використовуємо десятидозні флакони. Надалі, якщо, наприклад, вакцина Sinovac приїде, то це буде доза - шприц. Тобто одна доза у шприці відразу вже упакована. Для таких цілей використовувати раціональніше, економніше, менше коефіцієнт розливу. Тому, якщо вона надійде, ми переглянемо нашу дорожню карту", - розповів головний санітарний лікар.
Нагадаємо, в чергу на COVID-вакцинацію записались понад 241 тисячі українців. Такі дані станом на 12 березня 2021 року.
Як повідомляло РБК-Україна, вакцинація в державі розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, виготовленого за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 тисяч доз має піти на вакцинацію близько 250 тисяч українців.
Зазначимо, термін придатності вакцини Covishield, яка застосовується при вакцинації в Україні від COVID, закінчується у червні.