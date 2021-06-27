У МОЗ назвали країни, які визнають українські паспорти вакцинації

З наступного місяця планують запускати через додаток "Дія" видачу сертифіката для людей, які отримали дві дози вакцини.

"Я вчора отримав другу, протестував видачу міжнародного свідоцтва на собі, причому робив це в різних місцях, щоб перевірити, як це працює, - непогано працює", - сказав він.

За його словами, Дія буде синхронізована з системою E-Health. На кордоні з Євросоюзом потрібно буде показати прикордоннику QR-код. Він просканує його і перевірить наявність сертифіката.

Також триває розробка сертифікатів для тих, хто вже перехворів.

"Але з Ізраїлем, США та іншим країнами, які не в ЄС, треба буде домовлятися окремо. І цей процес вже триває, цим займається МЗС. Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі", - додав Кучер.