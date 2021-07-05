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У МОЗ назвали терміни формування колективного імунітету від коронавірусу в Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Колективний імунітет від коронавірусу в Україні може бути сформований до кінця поточного року. Для цього необхідно вийти на рівень 75-80% вакцинованих від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі програми "ТСН".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) колективний імунітет від коронавірусу в країні формується за умови вакцинації 75-80% населення, зазначив Кузін.

"Тому, швидше за все, восени ми зіткнемося з новою хвилею коронавірусу. Вона може бути викликана, як поширенням інфекції серед невакцинованих або тих, хто не перехворів, так і появою в країні мутованих штамів, особливо "Дельта", який зараз поширюється швидше, ніж інші. В Україні він теж зареєстрований і ймовірно ми з ним будемо стикатися восени", - сказав головний санлікар.

За його словами, в МОЗ планують до осені зробити 10 млн щеплень від коронавірусу. Це дозволить з урахуванням перехворілих отримати 50-60% імунітету.

"А до колективного імунітету ми підійдемо ближче до кінця року", - уточнив Кузін.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України допустив, що восени в країні неминуча нова хвиля коронавірусу через штам "Дельта". При цьому число хворих може на третину перевищити торішні показники.

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