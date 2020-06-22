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У МОЗ назвали причину спалаху коронавірусу у Львівській області

Новини » Коронавірус     22.06.2020 - 16:21
У МОЗ назвали причину спалаху коронавірусу у Львівській області
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

За минулу добу в області підтвердили 200 нових випадків COVID-19

Причиною спалаху коронавірусу у Львівській області стало усунення черги громадян, які очікують на результат тестування. У зв'язку з цим за минулу добу в регіоні підтвердили відразу 200 нових випадків COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає прес-служба Офісу президента.

Це питання було підняте під час селекторної наради щодо запобігання розповсюдження коронавірусу за участю президента Володимира Зеленського.

"Глава держави порушив питання великої кількості заражених - 200 чоловік - у Львівській області за минулу добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що була усунена велика черга громадян, які очікували тести", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 681 новий випадок коронавірусу, з яких 200 - у Львівській області.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні з перевіркою у Львівську області вирушив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в зв'язку з ростом захворювань коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що з 22 червня в Україні вступила в силу нова методологія оцінювання епідеміологічної ситуації в регіонах, згідно з якою посилювати карантин можуть в окремих населених пунктах.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЛьвівМінстерство охорони здоров'я УкраїниЛьвовская областьКоронавірус
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