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У МОЗ назвали причину смерті більшості паціентів з коронавірусом в Україні

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 10:48
У МОЗ назвали причину смерті більшості паціентів з коронавірусом в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, у яких діагностували коронавірус

У МОЗ заявили, що не у всіх 17 летальних випадках саме коронавірусна хвороба призвела до смерті, найбільша кількість летальних випадків реєструється у хворих із цукровим діабетом. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, у яких діагностували коронавірус.

"Сьогодні у статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, у яких ми діагностували коронавірус. Це не значить, що у всіх 17 випадках коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку", - зазначив він.

Ляшко повідомив, що смерть відбувається з інших причин.

"Проводячи аналіз і прослідковуючи кожний летальний випадок, ми прослідковуємо, що смерть відбувається з інших причин. Тому найближчим часом на офіційному сайті МОЗ ми покажемо детальну розбивку по кожному випадку. Найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих із цукровим діабетом", - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавірусу. Зокрема, померли чотири людини.

Також повідомлялося, що препаратами від коронавірусу будуть забезпечені всі, хто цього потребує. Усі дози препаратів, клінічні показники в найближчому часі будуть в наказі МОЗ.

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