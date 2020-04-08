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У МОЗ назвали показник смертності від коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 09:51
У МОЗ назвали показник смертності від коронавірусу в Україні
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Смертність від інфекції становить 3,1%, що значно менше ніж в Італії чи Іспанії

Показник летальних випадків від коронавірусної інфекції в Україні становить 3,1%. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, смертність від COVID-19 в Україні значно менша, ніж у деяких країнах Євросоюзу.

"Показник летальності в Україні сьогодні становить 3,1%. Якщо порівнюємо з іншими країнами Європейського регіону, то побачимо, що в Іспанії показник летальності становить 9,9%, в Італії 12,6%", - розповів Ляшко.

За його словами, найнижчий показник летальності фіксують у Німеччині.

"Він не досягає 2%. А також у Південній Кореї, там на рівні 1,5%", - додав Ляшко.

Нагадаємо, за добу в Україні від коронавірусу померли ще 7 осіб. Загалом з початку епідемії в країні COVID-19 забрав життя 52 українців.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 8 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1668 випадків зараження коронавірусом, 35 пацієнтів одужали. Таким чином, за добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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