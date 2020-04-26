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У Моз назвали області з найбільшою кількістю медиків, що заразилися COVID-19

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Всього в Україні коронавірусом заразилися 1676 медичних працівників

Названі області, де більше всього медичних працівників, які заразилися вірусом COVID-19. Про це на брифінгу в неділю повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні коронавірусом заразилися 1676 медичних працівників.

"Найбільша кількість захворілих медичних працівників у нас в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях", - сказав Степанов.

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