У МОЗ назвали області-антилідери з COVID-вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали області-антилідери з COVID-вакцинації. Їх чотири.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг головного санлікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, областями, які є антилідерами з вакцинації, є Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

Зазначимо, минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.