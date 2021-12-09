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У МОЗ назвали області-антилідери з COVID-вакцинації

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 10:09
У МОЗ назвали області-антилідери з COVID-вакцинації Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали області-антилідери з COVID-вакцинації. Їх чотири.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг головного санлікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, областями, які є антилідерами з вакцинації, є Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

Зазначимо, минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.

Нагадаємо, МОЗ назвало регіон, де повністю вакциновано 50% мешканців.

Раніше у ВООЗ заявили, що в Україні пандемія COVID буде переможена після того, як буде вакциновано 70% населення.

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Мінстерство охорони здоров'я України Вакцинація
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