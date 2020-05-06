У МОЗ назвали найбільш заражені коронавірусом регіони

В Україні за останню добу найбільше випадків коронавірусної інфекції було зафіксовано у Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій областях та місті Києві. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, у Дніпропетровській області було зафіксовано найбільшу добову кількість інфікованих коронавірусом.

"За останню добу найбільша кількість випадків зареєстровано в Дніпропетровській області - 90, у Львівській області - 39, Чернівецькій - 37, місті Києві - 68", - заявив Степанов.

Нагадаємо, в Україні за останні 24 години коронавірусна інфекція підтвердилась у 24 дітей та у 72 медпрацівників. За добу в країні захворіли 487 осіб, однак 118 пацієнтів одужали.

Крім того, за минулу добу було зареєстровано 11 нових смертельних випадків від коронавірусу. Станом на ранок 6 квітня, в Україні офіційно підтверджено 327 випадків смерті від COVID-19.

Також голова МОЗ Максим Степанов заявив, що з 11 травня будуть змінені умови карантину в Україні.