ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МОЗ назвали максимально можливу кількість ліжок для хворих на COVID-19

Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав максимальну кількість ліжок, яку можна ввести в обіг в медичних установах в Україні для лікування хворих на коронавірус. За його словами, це 52 тисячі ліжко-місць.

Популярні новини

Про це він розповів під час брифінгу.

"Максимальна кількість ліжок у нас 52 тисячі. На сьогодні у нас 34 тис. 154 ліжка цілком по країні введено в обіг. Ще 6,5 тисячі, які готові для того, щоб бути введеними в обіг. Ще ми додамо, там, 12 тисяч", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, зараз в Україні в областях і Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в країні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих на коронавірус заповнені на 62,3%.

Найбільш завантажені лікарні в Одеській (85,6%), Луганській (83,9%), Донецькій (83,7%), Харківській (75%), Дніпропетровської (73,3%) і Вінницькій (70,8%) областях. У Києві цей показник становить 70,6%.

Як писало РБК-Україна, за добу в Україні зафіксували 5133 нових випадки коронавірусу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірус