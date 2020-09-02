У МОЗ назвали фактори ідеальної вакцини від коронавірусу

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав фактори ідеальної вакцини для профілактики коронавірусу. Також він зазначив, що зараз у світі 33 вакцини проходять клінічні випробування.

Про це Ляшко заявив на брифінгу.

Санлікар наголосив, що ідеальна вакцина повинна відповідати трьом чинникам:

формувати надійну імунну відповідь;

викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет;

не мати ніяких серйозних побічних ефектів.

Ляшко зазначив, що з 33 вакцин, які проходять клінічні дослідження, 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії.

"Після завершення (досліджень третьої клінічної стадії - ред.), у разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання. Паралельно з клінічними дослідженнями відбувається і виробництво вакцин, щоб після реєстрації допустити вакцини на ринок", - сказав Ляшко.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні вакцина від коронавірусу може з'явитися для масового використання в березні 2021 року.

Також повідомлялося, що Україна записана у всі черги, що стосується вакцини від коронавірусу, але поки визначеності у питанні вакцини немає.