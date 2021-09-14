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У МОЗ назвали дві найбільш проблемні області за COVID-ситуацією

Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ назвали дві найбільш проблемні області за COVID-ситуацією. Це Чернівецька та Луганська області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для видання "Ліга.net".

Зокрема, у Луганській області - один з найбільших рівнів захворюваності на 100 000 населення і зокрема найвищий коефіціент виявлення випадків.

На запитання про те, які області найбільш проблемні, Кузін відповів: "Чернівецька та Луганська. Це антилідери минулих тижнів. Рівень госпіталізації там зріс уже майже вдвічі".

Крім того, МОЗ нарахував майже 15 ОТГ, які проблемні з погляду появи там локальних кластерів захворювання. Це переважно:

  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Тернопільська області,
  • три такі кластери у Дніпропетровській області,
  • Запоріжжя,
  • Полтава.

Нагадаємо, МОЗ занепокоєний коефіцієнтом виявлення COVID-випадків в Україні.

Зазначимо, Кабінет міністрів оновив правила карантину в Україні. РБК-Україна розписало, про які обмеження йде мова.

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