У МОЗ назвали дві найбільш проблемні області за COVID-ситуацією. Це Чернівецька та Луганська області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для видання "Ліга.net".
Зокрема, у Луганській області - один з найбільших рівнів захворюваності на 100 000 населення і зокрема найвищий коефіціент виявлення випадків.
На запитання про те, які області найбільш проблемні, Кузін відповів: "Чернівецька та Луганська. Це антилідери минулих тижнів. Рівень госпіталізації там зріс уже майже вдвічі".
Крім того, МОЗ нарахував майже 15 ОТГ, які проблемні з погляду появи там локальних кластерів захворювання. Це переважно:
Нагадаємо, МОЗ занепокоєний коефіцієнтом виявлення COVID-випадків в Україні.
Зазначимо, Кабінет міністрів оновив правила карантину в Україні. РБК-Україна розписало, про які обмеження йде мова.