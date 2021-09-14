У МОЗ назвали дві найбільш проблемні області за COVID-ситуацією. Це Чернівецька та Луганська області .

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для видання " Ліга.net ".

Зокрема, у Луганській області - один з найбільших рівнів захворюваності на 100 000 населення і зокрема найвищий коефіціент виявлення випадків.

На запитання про те, які області найбільш проблемні, Кузін відповів: "Чернівецька та Луганська. Це антилідери минулих тижнів. Рівень госпіталізації там зріс уже майже вдвічі".

Крім того, МОЗ нарахував майже 15 ОТГ, які проблемні з погляду появи там локальних кластерів захворювання. Це переважно: