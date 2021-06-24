У МОЗ назвали COVID-вакцини, якими можна щепити вагітних

Вагітних можна щепити від коронавірусу, якщо є високий ризик захворіти. Однак для цього потрібно використовувати мРНК-вакцину.

Вагітні можуть важче переносити COVID-19. Якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад, жінка працює в ковідній лікарні, або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.

Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною. В Україні поки використовується тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі - в Україні з таких вакцин лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) - до настання або під час вагітності, то лікар має розказати їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення. На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів.

Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

Інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech забороняється щеплення вагітних