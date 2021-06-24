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У МОЗ назвали COVID-вакцини, якими можна щепити вагітних

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Четвер 24 червня 2021 11:47
У МОЗ назвали COVID-вакцини, якими можна щепити вагітних Фото: вакцинація вагітних від коронавірусу можлива тільки однією вакциною в Україні (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вагітних можна щепити від коронавірусу, якщо є високий ризик захворіти. Однак для цього потрібно використовувати мРНК-вакцину.

Про це повідомили у Telegram Нацслужби здоров'я України.

Вагітні можуть важче переносити COVID-19. Якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад, жінка працює в ковідній лікарні, або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.

Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною. В Україні поки використовується тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі - в Україні з таких вакцин лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) - до настання або під час вагітності, то лікар має розказати їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення. На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів.

Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

Інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech забороняється щеплення вагітних

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу.

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