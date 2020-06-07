У МОЗ назвали число медиків, що одужали від коронавірусу

В Україні від коронавірусної хвороби одужали 2836 медичних працівників. При цьому загалом захворіли 5050 медиків.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я у своєму Telegram.

"Загалом захворіли 1932 дітей та 5050 медиків... З-поміж людей, що одужали, 2836 медпрацівників та 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19", - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що на амбулаторному лікуванні 18 908 пацієнтів, з яких - 4088 медпрацівників.

"Усього потребувала госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей та 962 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків", - поінформували у ЦГЗ.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що медики складають 20% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні.

Як писало РБК-Україна, в Україні за останню добу підтвердили 485 нових випадків COVID-19, а одужали 242 українці.