У МОЗ назвали число госпіталізованих хворих на COVID-19

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав число госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Станом на ранок п'ятниці, 11 грудня, їх 27 тис. 708 осіб.

Про це він розповів під час брифінгу.

Він підкреслив, що медична система все одно працює у досить напруженому режимі.

"Близько 28 тис. хворих зараз знаходяться у лікарнях. Якщо бути точним - 27 тис. 708 пацієнтів, які перебувають на ранок у наших лікарнях. І через це ми завантажуємо лікарні, збільшуємо кількість ліжок, які ми додаємо до лікування хворих COVID-19", - розповів міністр.

Степанов пояснив, що необхідно також час на обладнання нових лікарень і поява необхідної кількості фахівців - інфекціоністів, анестезіологів.

"Ми зараз знаходимося на війні з COVID, а вона не йде за планом, як і будь-яка війна. Неможливо спланувати заздалегідь, як це все буде", - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, Степанов заявив, що в країні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні виявили 13 514 нових випадків коронавірусу, одужали понад 15 тисяч людей. Перший випадок COVID-19 в Україні зафіксували 3 березня 2020 року. Тоді захворів чоловік з Чернівців.