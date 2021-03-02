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В МОЗ сподіваються, що до листопада всі громадяни України отримають доступ до вакцин

Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що до листопада цього року в Україні всі громадяни зможуть отримати доступ до вакцини від коронавірусу. Зараз щеплення отримають громадяни з групи ризику.

Про це він сказав в ефірі "Свобода слова".

Перед цим Степанов сказав, що до кінця літа планується вийти на рівень 5 млн щеплень на місяць.

"Більш того, у нас план, щоб ми цього року повністю забезпечили, бажано до листопада, щоб ми дали доступ (до вакцини - ред.) всім без виключення громадянам",- сказав він.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі бажаючі українці зможуть пройти вакцинацію від COVID-19. Уряд продовжує роботу над отриманням нових доз вакцини. Зараз вже укладені контракти про постачання 30 млн доз.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, за вихідні в країні від COVID прищепили 90 осіб. Всього вакцинацію пройшли понад 3 тисячі людей.

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Новини України Вакцинавакцина від коронавірусуКоронавірусМаксим Степанов
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