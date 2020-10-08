У МОЗ не можуть назвати граничний добовий приріст випадків коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я України не знаю, на скільки може піднятись добовий приріст випадків коронавірусу. Може бути й 17 тисяч за добу.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

Він допустив, що в Україні може рости кількість заражень, а потім з’являться вакцини, почнеться вакцинація і кількість випадків впаде.

"Точної цифри, до якої ми піднімемось і до якої впадемо, назвати я вам не можу", - сказав він.

Нагадаємо, у чотирьох областях України більш ніж на 70% заповнені лікарняні ліжка.

За добу в Україні зафіксували новий антирекорд з коронавірусу - захворіли 5 397 осіб. Це перший раз, коли в країні виявили понад 5 тисяч випадків.

У Міністерстві охорони здоров'я говорять, що Україна не може піти на повний локдаун.

Голова МОЗ вважає, що Україні необхідно знайти баланс між збереженням економіки та дотриманням обмежень.