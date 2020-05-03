У МОЗ констатували відсутність серйозних спалахів коронавірусу в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я України констатували відсутність серйозних спалахів коронавірусу на території країни. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вже 17 днів поспіль спостерігається контрольована ситуація з новими захворюваннями.

"Якщо говорити про кількість захворювань кожен день, то вже 17 днів поспіль ми спостерігаємо захворюваність в межах від 400 до 600 осіб за добу. Ми вважаємо, що наші протиепідемічні та карантинні заходи дали свій результат. Цей результат полягає в тому, що у нас не існує дуже серйозних спалахів, які відразу позначилися на здатності надавати допомогу медичної системи", - сказав Степанов.

При цьому глава МОЗ упевнений, що в разі дотримання рекомендацій відомства епідемія піде на спад.

"Впевнений, якщо ми й надалі будемо дотримуватися всіх цих заходів і рекомендацій МОЗ, у нас епідемія буде проходити в режимі з поступовим зниженням кількості захворювань та збільшенням кількості тих, що одужали", - заявив Степанов.

Як писало РБК-Україна раніше, Степанов вважає, що ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє почати ослаблення карантинних обмежень після 11 травня. За його словами, карантин допоміг уникнути піку захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, загальна кількість інфікованих в Україні, станом на ранок, 3 травня, склала 11 913 осіб. За добу підтвердили 502 нових випадків. При цьому 9 людей померли.