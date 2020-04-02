В МОЗ виключили дефіцит тестів в пік захворювання СOVID-19 в Україні 

В пік пандемії коронавірусу Україні вистачить тестів для діагностики захворювання. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, тестів для діагностики коронавірусу вистачить навіть в пік пандемії.

"Ми плануємо, що нам повинно вистачити тест-систем для переживання піку хвороби. В той же час ми аналізуємо ситуацію, яка є в США, Іспанії та Франції. Там сьогодні не тестують всіх, там включаються алгоритм роботи, коли тестують тяжких хворих. А всім іншим, хто перехворів на вірусні пневмонії, сталять діагноз за клінічними симптомами", - заявив Ляшко

За його словами, МОЗ закупить у відчизняного виробника тест-системи для проведення досліджень для 2 мільйонів пацієнтів.

"Сьогодні вже передбачено фінансування, яке дозволить нам закуповувати тести у вітчизняного виробника. І ми попередньо розмістили таке замовлення на 2 мільйони досліджень. Це буде 20 тисяч тест-систем, які дозволять кожній системі 90 -100 досліджень", - додав він.

Раніше повідомлялося, що наступного тижня в Україні буде налагоджено серійне виробництво тестів для діагностування коронавірусу.

Нагадаємо, в ВООЗ підкреслили, що масове тестування - необхідний захід у перемозі над пандемією COVID-19. Так, першими стратегію масового експрес-тестування застосували в Китаї і Південній Кореї, що показало приголомшливі результати - тільки в цих країнах поки вдалося взяти під контроль поширення COVID-19. Зараз цей досвід переймають європейські країни.