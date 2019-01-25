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У МОЗ не виключають зростання кількості летальних випадків через грип

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 12:31
У МОЗ не виключають зростання кількості летальних випадків через грип
Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні з початку епідеміологічного сезону від грипу померли 25 осіб

У Міністерстві охорони здоров'я України не виключають зростання кількості летальних випадків через грип. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вірус дав ускладнення: чому в Україні різко зросла смертність від грипу".

Відзначимо, в Україні початку епідеміологічного сезону на грип або ГРВІ захворіли понад 2,8 млн осіб, що на 7% перевищує показники минулого року. За словами завідувача відділу грипу та ГРВІ "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Оксани Артемчук, ситуація з захворюваністю в цьому сезоні важче за попередній, і її можна порівняти з ситуацією 2016-2017 років.

"Вся справа в тому, що в сезоні 2016-2017 в циркуляції домінував вірус грипу А (H3). Така ж ситуація спостерігається і в поточному сезоні. Вірус грипу А (H3) викликає досить високу захворюваність, а також летальні випадки на відміну від грипу В, який домінував минулого сезону. Грип практично не викликає епідемій і летальних випадків. Відповідно течія минулого сезону була набагато більш "м'якою", ніж поточний і сезон 2016-2017 років", - пояснила вона.

Відповідно посилилася в цьому році і ситуація з летальними випадками, викликаних грипом.

"Минулого сезону померли 7 осіб, а цього сезону вже станом на третій тиждень 2019 року зафіксовано 25 смертей (з них четверо - діти до 17 років, - ред.). І це ще тільки середина сезону. На жаль, кількість смертей може зрости", - говорить Артемчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що грип перевищив епідемічний поріг в п'яти областях.

Тільки в Києві за тиждень на грип захворіли майже 15 тис. людей.

 

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