У МОЗ Ірану заразилися коронавірусом

Заступник міністра охорони здоров'я Ірану виявився інфікований коронавірусом. Про це повідомляє видання IRNA.

Зазначимо, станом на вечір 24 лютого, коронавірусом в Ірані заразилися понад 60 осіб. Ще як мінімум 10 громадян загинули. Більшість випадків зараження сталися в місті Кум в 120 кілометрах від Тегерана.

Нагадаємо, в Закарпатській обласній державній адміністрації розповіли, що місцевого жителя, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус, помістили в ізолятор разом з дружиною.

Учора тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації збиралася на екстрену нараду. На засіданні прийняли рішення госпіталізувати цього чоловіка в обласну інфекційну лікарню з використанням спецзасобів захисту.

Крім того, сьогодні літак компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Тегеран - Стамбул, у вівторок екстрено сів в аеропорту Анкари у зв'язку з підозрою на наявність у пасажирів коронавірусу.

Зазначимо, за останні кілька днів різко зросла кількість заражених коронавірусом в Італії, Ірані та Південній Кореї. Також китайський вірус виявили в Іраку, Омані.