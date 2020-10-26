ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МОЗ хочуть збільшити тариф за виходжування недоношених немовлят

Україна, Понеділок 26 жовтня 2020 14:01
У МОЗ хочуть збільшити тариф за виходжування недоношених немовлят
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Національна служба здоров'я пропонує збільшити тариф за виходжування недоношених немовлят до 194 тисяч гривень. До впровадження Програми медичних гарантій практично усі фінансові витрати лягали на родини.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

В Україні щороку передчасно народжується близько 20 тисяч немовлят, тобто кожен 15-й новонароджений. На ліки для підтримки перших місяців життя, виходжування та реабілітацію цих немовлят необхідно дуже багато коштів.

"Цього року у Програмі медичних гарантій НСЗУ визначила надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках пріоритетною послугою. Вона є безоплатною для родини. А за порятунок такого немовляти медичний заклад отримує від НСЗУ кошти за підвищеним тарифом", - пояснюють у МОЗ.

Вказано, що НСЗУ законтрактувала 122 медзаклади на надання неонатальної допомоги новонародженим. Цього року тариф на надання неонатальної допомоги у Програмі медгарантій становить від 26 тис. гривень до 98,5 тис. гривень. На сьогодні ці заклади отримали вже понад 716 млн гривень.

"У наступному році НСЗУ пропонує збільшити середньозважений тариф на надання такої допомоги до 42 тисяч грн, при цьому тариф за виходжування новонароджених з масою тіла до 1500 г сягатиме 194 тисяч грн. Але це напряму залежить від того чи відбудеться збільшення бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, у Програмі медгарантій на наступний рік також пропонується збільшити тариф на неонатальну допомогу новонародженим.

Як писало РБК-Україна, 24 жовтня набрав чинності закон, яким повертається одноразова натуральна допомога "пакет малюка".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся