У МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації. Оприлюднять вже цього тижня

Міністерство охорони здоров'я України готує перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19. Його оприлюднять вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказів до вакцинації.

"Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік буде вже офіційно оприлюднено. Воно не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде роз'яснення і також буде рекомендовано формат довідки для видачі", - заявив Кузін.