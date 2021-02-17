У МОЗ "гарантували", що COVID-вакцинація розпочнеться в лютому

Вакцинація від коронавірусу в Україні точно почнеться в лютому. Але дата поставки перших доз поки не називається.

Міністр дав "гарантію", що перші щеплення від коронавірусу будуть зроблені в поточному місяці, на наступний день після доставки вакцини в Україну.

"Ми точно почнемо вакцинацію в лютому. Це гарантовано, я в цьому впевнений. Як тільки вакцина приїжджає, то на наступний день ми починаємо вакцинацію", - сказав Степанов.